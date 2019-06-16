بالفيديو.. صحيفة الشرق الأوسط تكشف سبب إجراء حوار مع ولي العهد

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، غسان شريل، السبب وراء إجراء حوار مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

وأفاد خلال تصريحات تليفزيونية، بأن الأحداث تتطور بسرعة في منطقة الخليج، واعتداءات تتعرض لها المملكة، والموقف السعودي مهم وقد تسلّط الضوء عليه بعد قمم مكة 2019، وكان طبيعي أن نحاول إجراء حوار مع سمو ولي العهد.

لماذا أجرت الشرق الأوسط حواراً مع ولي العهد السعودي؟ pic.twitter.com/Pwkn4XfP8j — العربية (@AlArabiya) June 16, 2019

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