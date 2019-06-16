تصريحات ” ترامب ” حول الهجوم على ناقلات النفط تكشف الموقف الأمريكي

واشنطن(صدى):

أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تكرار حوادث الهجوم على ناقلات النفط في الخليج، الجدل حول موقف أمريكا من هذا الآمر.

وقال ” ترامب ” حول حوادث الهجوم على ناقلات النفط، إنه يدرس تكليف البحرية الأمريكية توفير ممرات بحرية دولية آمنة للسفن التجارية وناقلات النفط في الخليج العربي والبحر الأحمر مقابل دفع أموال من قبل دول الخليج وشركات النقل الكبرى.

وفتح هذا التصريح باب التساؤل حول ” الموقف الأمريكي إذا انخفضت إمدادات النفط لأيام بالتزامن مع هذه الهجمات الإيرانية، فهل سيصر ترامب على رأيه أم سيعمل على مصالح أمريكا بدون مقابل ” .

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