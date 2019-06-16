” المطلق ” : اللامبالاة بعدم إسعاف المصابين جريمة

علي القحطاني(صدى):

شدد عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على عدم اللامبالاة والتهاون والتكاسل في المبادرة والمسارعة في إنقاذ المصابين وتركهم دون مساعدة.

وقال المطلق في برنامجه الأسبوعي ” أستديو الجمعة ” بإذاعة نداء الإسلام : إن اللامبالاة والتهاون والتكاسل في المبادرة والمسارعة في إنقاذ المصابين وتركهم دون مساعدة ” جريمة سلبية ” يعاقب عليها الله ويعاقب عليها القضاء الشرعي.

وأضاف: ” إنسان يشاهد سيارة مقلوبة وفيها ركاب يموتون، ومع ذلك يتركهم دون تقديم المساعدة والإنقاذ ويتركهم يموتون!! هذا لا يجوز، هذه جريمة سلبية يعاقب عليها الله ويعاقب عليها القضاء الشرعي.