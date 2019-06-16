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توفيق الربيعة يعلق على فيديو احتضان مدير مستشفى بريده لوالد طفل مريض

توفيق الربيعة يعلق على فيديو احتضان مدير مستشفى بريده لوالد طفل مريض
علي القحطاني(صدى):

توجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، بالشكر لمدير مستشفى الولادة والأطفال في بريده الدكتور موسى بن محمد الهزازي ، لمتابعته حالة المرضى وتلبية مطالبهم .

ونشر الدكتور توفيق عبر صفحته الرسمية بتويتر ، مقطع فيديو للدكتور موسى وهو يٌلبي طلب والد أحد الأطفال المرضى بالمستشفى عقب احتضانه وتهدئته من نوبة غضب ، وعلق عليه قائلاً ، ” أشكر زميلي على تصرفه الرائع الدال على شعوره بحجم المسؤولية” .

وتابع أرجو من جميع زملائي في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 39 دقيقة

لو المسئولين مثل هذا المدير لكانت الدنيا بخير كثر الله من امثاله

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