توفيق الربيعة يعلق على فيديو احتضان مدير مستشفى بريده لوالد طفل مريض
توجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، بالشكر لمدير مستشفى الولادة والأطفال في بريده الدكتور موسى بن محمد الهزازي ، لمتابعته حالة المرضى وتلبية مطالبهم .
ونشر الدكتور توفيق عبر صفحته الرسمية بتويتر ، مقطع فيديو للدكتور موسى وهو يٌلبي طلب والد أحد الأطفال المرضى بالمستشفى عقب احتضانه وتهدئته من نوبة غضب ، وعلق عليه قائلاً ، ” أشكر زميلي على تصرفه الرائع الدال على شعوره بحجم المسؤولية” .
وتابع أرجو من جميع زملائي في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم.
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مغرد[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 39 دقيقة
لو المسئولين مثل هذا المدير لكانت الدنيا بخير كثر الله من امثاله