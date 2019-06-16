توفيق الربيعة يعلق على فيديو احتضان مدير مستشفى بريده لوالد طفل مريض

علي القحطاني(صدى):

توجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، بالشكر لمدير مستشفى الولادة والأطفال في بريده الدكتور موسى بن محمد الهزازي ، لمتابعته حالة المرضى وتلبية مطالبهم .

ونشر الدكتور توفيق عبر صفحته الرسمية بتويتر ، مقطع فيديو للدكتور موسى وهو يٌلبي طلب والد أحد الأطفال المرضى بالمستشفى عقب احتضانه وتهدئته من نوبة غضب ، وعلق عليه قائلاً ، ” أشكر زميلي على تصرفه الرائع الدال على شعوره بحجم المسؤولية” .

وتابع أرجو من جميع زملائي في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم.

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