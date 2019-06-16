وقت اللياقة تفتح أبوابها لأبناء وبنات المشتركين ” مجانا “

محمد السعران(صدى):

تفتح أندية وقت اللياقة أبوابها في كافة فروعها بالمملكة، خلال فترة الصيف لأبناء وبنات المشتركين من 13 – 15 سنة يوميا من الساعة 11 ظهرا حتى 5 عصرا (مجانا) بمرافقة المشترك الرئيسي، فيما سيكون التوقيت مفتوح في نهاية الأسبوع، وبإمكان المشتركين الاستفادة من العرض خلال فترة الصيف.

ويأتي ذلك ضمن دور وقت اللياقة في المسؤولية الاجتماعية ، وخدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق أحد جوانب رؤية 2030 في رفع نسبة ممارسي الرياضة لكافة شرائح المجتمع السعودي من 13% الى 40% مرة على الأقل أسبوعياً ، والمتوافقة مع رسالة وقت اللياقة في توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم.