بالفيديو.. الظهور الأول لعمر البشير بعد خلعه من الحكم

الخرطوم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة ” العربية ” ، اليوم الأحد، الظهور الأول للرئيس السوداني السابق عمر البشير بعد خلعه من الحكم في السودان.

وجاء ذلك خلال نقل البشير، من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له، حيث سيمثل البشير أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير.