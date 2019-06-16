بالصور.. رجل ثمل يبتلع مفتاح شقته

بكين(صدى):

خضع رجلًا صينيًا إلى عملية جراحية طارئة؛ لإخراج مفتاح منزله من المريء.

وتفصيلًا، ابتلع الرجل مفاتيح المنزل عندما كان ثملًا رفقة أصدقائه أثناء احتفالهم بنهاية أسبوع عمل طويل.

ولم يجد الرجل مفاتيح المنزل عند عودته؛ لذا اتصل بشخص ما بالداخل وطلب منه فتح الباب.

واستيقظ الرجل صباحًا ليجد نفسه يشعر بألم حادٍّ في الصدر، واضطر للذهاب إلى المستشفى لفحصه.

وصُدم الأطباء بوجود ما يشبه المفتاح في المريء بعد إجراء فحصًا بالأشعة السينية، وعندما سألوا الرجل عن ذلك، اعترف بأنه فقد مفاتيح منزله في الليلة السابقة.

وأجرى الأباء عملية جراحية طارئة لاستخراج المفتاح.