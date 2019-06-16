بالفيديو.. أحلام وراشد الماجد يحييان حفل زفاف آل مكتوم

أميرة خالد(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، والفنان السعودي راشد الماجد ، في حفل زفاف أنجال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي .

ونشرن أحلام مقطع فيديو وهي برفقة راشد الماجد ، وقالت بالفيديو ، ” أنا والغالي بوطلال من حفل زفاف انجال سمو سيدي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وام الشيوخ الغالية الشيخة هند بنت مكتوم الشيخ حمدان والشيخ أحمد والشيخ مكتوم ربي يحفظهم اللي تشرفت بالغناء فيه وغناء الزفة بصوتي وسام على صدري ربي يطول باعمار شيوخنا ويحميهم ويبارك لهم ” .

يٌشار إنه عُقد قران كل من ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وأخويه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، في منتصف مايو الماضي.

ونشرت حسابات إماراتية بمواقع التواصل هويات زوجات أبناء الشيخ محمد، حيث عقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.