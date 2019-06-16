” قرقاش ” يشيد بحديث سمو ولي العهد: بورك هذا التوجيه
علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، على مقابلة صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع وكالة الشرق الأوسط.
وأكد ” قرقاش ” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه اطلع على مقابلة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الشرق الأوسط، واصفًا إياها بـ ” المهمة ” .
وقال ” اطلعت على مقابلة الأمير محمد بن سلمان المهمة في ” الشرق الأوسط ” اليوم، وشدني رده التالي:
يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا.. وهو النهوض بدولنا ” .
كما أشاد ” قرقاش ” بحديث سمو ولي العهد، مضيفًا ” بورك هذا التوجه والدعوة المخلصة للعمل والإنجاز في منطقة صعبة وظروف حساسة ” .
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