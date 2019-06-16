” قرقاش ” يشيد بحديث سمو ولي العهد: بورك هذا التوجيه

علي القحطاني(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، على مقابلة صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع وكالة الشرق الأوسط.

وأكد ” قرقاش ” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه اطلع على مقابلة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الشرق الأوسط، واصفًا إياها بـ ” المهمة ” .

وقال ” اطلعت على مقابلة الأمير محمد بن سلمان المهمة في ” الشرق الأوسط ” اليوم، وشدني رده التالي:

يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا.. وهو النهوض بدولنا ” .

كما أشاد ” قرقاش ” بحديث سمو ولي العهد، مضيفًا ” بورك هذا التوجه والدعوة المخلصة للعمل والإنجاز في منطقة صعبة وظروف حساسة ” .