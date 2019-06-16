جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية تعقد جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة

سعيد العجل(صدى):

عقدت جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية جمعيتها العمومية العادية، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق ١٣/٠٦/٢٠١٩م، في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وذلك بحضور رئيس جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث ناقش الأعضاء الحساب الختامي للجمعية للسنة المنتهية بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨م، إضافة الى اعتماد مشروع الميزانية لعام ٢٠١٩م، وخطة العمل لها، والموافقة على تقرير أعمال مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المنتهية بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨م، فيما تم بحث الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء .

كما ناقشت جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية خلال الاجتماع الموسع لمجلس إدارة الجمعية برئاسة معالي المهندس فهد بن محمد الجبير رئيس جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية، وبحضور السادة أعضاء الجمعية، جدول الأعمال المطروح وعدد من الموضوعات الهامة أبرزها: الوضع المالي للجمعية، الخطة التدريبية لعام ٢٠١٩م، وخطة العمل المقترحة للثلاثة أشهر القادمة والمقدمة من مدير الجمعية، هذا بالإضافة الى بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

كما شدد الأعضاء خلال الاجتماع على أهمية تكثيف الدورات التدريبية التي تسهم بإذن الله تعالى في رفع المهارات والمعرفة العلمية والعملية لمهندسي الطرق في دول الخليج، كما ناقشوا أيضا إقامة ندوات عن النقل وسلامة المرور وأخطار تساقط الصخور على الطرق وطرق معالجتها.

كما أكد الأعضاء المجتمعون على أهمية تكثيف التواصل الاجتماعي عبر جميع القنوات للتعريف بالجمعية وأهدافها ودورها التوعوي في مجالات هندسة الطرق والنقل وسلامة المرور.