أمين الشرقية يوقع ستة عقود لشباب وشابات الأعمال ضمن مبادرة ” صنعه “

سعيد العجل(صدى):

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ستة عقود للمرشحين المستفيدين من مبادرة «صنعة»، الخاصة بشباب وشابات الأعمال، لدعم القطاعات الصناعية الخفيفة، بالتعاون مع غرفة الشرقية، ظهر هذا اليوم الأحد الموافق 13/10/1440هـ، بمكتب معاليه بمقر الأمانة، و ذلك بعد الفرز والتدقيق من قبل اللجان المختصة، حيث يبلغ سعر المتر الواحد لهذه المواقع ريال واحد فقط.

ويأتي توقيع هذه العقود بعد أن سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مؤخرا ستة عقود لمواقع استثمارية للأراضي الصناعية ضمن مشروع مبادرة «صنعة» للمستفيدين من هذه المبادرة، وذلك في ملتقى «بيبان الشرقية» الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت عنوان “للطموح فكرة وللنجاح بيبان” على أرض معارض الظهران الدولية “الظهران اكسبو”، مؤخرا.

وعقب توقيع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير هذه العقود أكد مواصلة الأمانة بالشراكة مع غرفة الشرقية، أعمال ترشيح وتوقيع وتسليم المستفيدين لـ ٢١١ موقعاً والتي تم تخصيصها في وقت سابق لشباب وشابات الأعمال، والتي تقع في أحد المخططات المعتمدة في مدينة الدمام، كأول منطقة للخدمات المساندة لمشاريع شباب وشابات الأعمال، وذلك دعمًا و تشجيعا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة ” صنعه ” والتي تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وأبان معاليه بأن مبادرة ” صنعه ” هي امتدادا لجهود الأمانة في خلق بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة بتوفير مجموعة من الأراضي، بسعر رمزي، لخلق بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة، كما تعمل صنعة على تنويع الإستثمارات و الصناعات المحلية لشباب و شابات المنطقة بآلية إلكترونية مبنية على أسس ومعايير لاختيار المستفيد الأفضل وبحوكمة عالية، فيما تهدف إلى تقديم أراضي صناعية بأسعار منخفضة، وتزويد 211 من رواد أعمال بأراضي صناعية، إضافة إلى خلق قصص نجاح في القطاع الصناعي.