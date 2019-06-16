مكتب ضمان طريف بحاجه الى قسم نسائي

فاطمه الرويلي(صدى):

ناشد عدد من اهالي محافظة طريف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشماليه افتتاح القسم النسائي بمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة طريف والذي سوف يساهم في تسهيل خدمة الآلاف من مستفيدات الضمان

من المطلقات، الأرامل، الأيتام، أسر السجناء، النساء المهجورات، وغير القادرين على العمل بسبب الأمراض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الآنسة من الأسر الضمانية اضافة الى تقديم الخدمة ميدانياً ومكتبياً للمستفيدات، وحل الكثير من الإشكاليات التي تواجه هذا العدد الكبير منهم