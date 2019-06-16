سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مدير عام الطرق بالمنطقة

سلطان الهوير(صدى):

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد بن فهد الشمري, الذي أطلع سموه على المشروعات الجاري تنفيذها، كما ناقش سموه مع المهندس الشمري آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشاريع وزارة النقل بمنطقة الحدود الشمالية.

واطلع سموه على خطة الإدارة في تلبية احتياجات المنطقة ومواجهة العقبات التي تؤخر كذلك وكيفية معالجتها، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة والحثيثة لتغطية احتياجات المنطقة من الطرق وتطويرها وصيانتها أول بأول بما يحقق سهولة الحركة وسلامتها، مشدداً على ضرورة مع إدارة المرور وأمن الطرق لمعالجة كافة أسباب المخاطر التي قد تؤدي لحوادث مرورية.

واكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة تحقيق كافة متطلبات الجودة القياسية لتتحمل الطرق ظروف المنطقة المناخية ومعدلات حركة المركبات والناقلات وبما يخفف من الهدر المالي في تكاليف الصيانة المتكررة.

ونوه سمو أمير المنطقة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, من دعم كبير لقطاع النقل والطرق الذي ادى لربط كافة مدن وقرى ومراكز وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة.