خطأ طبي يفقد شاب أطرافه الأربعة ونصف وجهه

واشنطن(صدى):

تسبب خطأ طبي في عاهة مستديمة إلى شاب يبلغ من العمر 38 عامًا، فقبل 20 عامًا فقد توم راي أطرافه الأربعة ونصف وجهه بسبب زيارته لطبيب أسنان.

ففي عام 1999، ذهب توم الذي كان يبلغ من العمر 38 عامًا إلى طبيب الأسنان لعمل فحوصات؛ لتنقلب حياته رأسًا على عقب، إذ أخطأ طبيب الأسنان وجرح شفتيه بآلة حادة تسببت في إصابته بتعفن الدم القاتل.

ومنذ ذلك الوقت يعيش ” توم ” في مأساة، إذ دخل في غيبوبة على مدار 4 أشهر، وعندما أفاق وجد نفسه بدون أطرافه الأربعة ونصف وجهه؛ إذ اضطر الأطباء لذلك لإنقاذ حياته.

أما عن تمكنه من التغلب على هذا المرض القاتل، أكد ” توم ” أنه تمكن من ذلك من خلال معجزة نادي ليستر سيتي لكرة القدم في الدوري الإنجليزي 2015 – 2016 عندما فاز بالبطولة بعد مفاجآت غير متوقعة.

وأوضح أنه أصبح قادرًا على قيادة السيارة ونقل أطفاله إلى المدرسة، كما يقوم الآن بتنظيم حملات توعية، لزيادة وعي الأشخاص بأهمية تشخيص التسمم المبكر.