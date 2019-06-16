المسح على كتفه والتغافل عن انفعاله من خطوات التعامل مع الزوج ” النكدي “

أميرة خالد(صدى):

عادة ما يتم اتهام النساء بأنهن ” نكديات ” و يبحث عن الحزن والمشاكل مع أزواجهن، إلا أن هناك الكثير من الأزواج الذين يصعب فهمهم ويحرمون زوجاتهم من إبداء الرأي أو النقاش ويصرخون على أمور بسيطة.

وأوضحت مستشارة علاقات زوجية كيفية التعامل مع الزوج ” النكدي ” سريع الانفعال، والتي أبرزها التغافل وتجاوز اللحظة التي يكون فيها الزوج حاد المزاج.

كما لابد على الزوجة أن تختار الوقت المناسب للحديث أو تقديم طلب ما حتى يكون في حالة مزاجية جيدة، إضافة إلى الامتناع عن التحدث عن موقف سابق، خاصة إن كان سلبيًا ومؤثرًا في زوجك.

وتتضمن خطوات التعامل مع هذا الزوج، التحلي بالإيجابية والمرح ومساعدته على عدم إعطاء أي شيء أكبر من حجمه، والتهوين عليه لتجاوز المواقف الصعبة، وكذلك تكوين روتين معين معه ما يساعد الزوجين على تفريغ الحالة السلبية، والأفكار غير المرغوبة، ويقربكما من بعضكما.

وأفادت المستشارة الأسرية، أنه على الزوجة أن تعلم أن زوجها قد يحتاج إلى دقائق للبقاء فيها مع نفسه حتى يهدأ، وهناك مَن يحتاج إلى أشخاص يهونون الأمر عليهم، وكذلك عدم إغفال لغة الجسد إن سمح الأمر، بالمسح بيدكِ على كتفه، أو إمساك يده، هذا الأمر له دور عظيم في تجاوز زوجكِ المرحلة التي يمر بها.