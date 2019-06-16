تعليم مكة يضع صورة الراحل عبدالله الثقفي في السجل التاريخي

نايف السالم(صدى):

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وضع صورة مديرها الراحل عبد الله الثقفي في السجل التاريخي لمديري تعليم المنطقة في واجهة مبنى الإدارة؛ تكريما له.

وقالت الإدارة في تصريحها إن وضع صورة الراحل عبدالله الثقفي تأتي كلمسة وفاء منها نظير ما قدمه الراحل من أعمال خدمت التعليم.

يذكر أن أحمد العيسى وزير التعليم أصدر قرارًا في 20 من رمضان الماضي بتعيين الراحل عبدالله الثقفي مديرا لإدارة التعليم بمنطقة مكة ، إلا أنه توفى بعد أيام من تعيينه.