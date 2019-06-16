وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة لذوي الخبرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، باب التقديم على عدة وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة الماجستير فما فوق؛ للعمل بالوزارة في مدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، أن الوظائف متاحة تحت مسمى ” أخصائي اقتصاد، أخصائي أول اقتصادي، ونائب مُساعد الإنتاجية ” .

وأَضافت أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة المزيد من الشروط والمهارات حول الوظائف اضغط هنا

ملحوظة: يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة .