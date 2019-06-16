بالأسماء.. وزير التعليم يصدر قرارات بتكليف قيادات الوزارة

عادل الحربي(صدى):

أصدر الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، عدداً من القرارات التي تقضي بتكليف قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم بما يتوافق مع هيكلة وزارة التعليم ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي.

ونشرت وزارة التعليم، الأسماء المكلفة، موضحة أن الوزير وجه شكره وتقديره لوكلاء الوزارة ومديري العموم الذين انتهى تكليفهم على جهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم السابقة، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة.

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