والد الطالب عمر العنزي الذي بتر إبهامه في تقنية تبوك يكشف تفاصيل جديدة

محمود البلوي(صدى):

اختفت قضية الطالب عمر العنزي الذي بتر إبهامه في تقنية تبوك أثناء حصة تدريبة، عن الأنظار قبل فترة لتعود من جديد بعد مرور 7 أشهر عليها، بتفاصيل جديدة وصادمة.

وأكد والد الطالب عمر العنزي، أن الكلية اكتفت بإغلاق الفصل التدريبي الذي تعرض ابنه فيه للإصابة؛ نظرًا لأنه لم يكن على قدر عالٍ من الاستعداد لبدء الدراسة به وسط وعود بالتعويض لم تتحقق حتى الآن.

وأوضح أنها ماطلت في استكمال الإجراءات ودفع التعويض، قائلًا ” الكلية تجاهلت قضية ابني ولم تولِها الاهتمام؛ إذ لا تزال القضية معلقة منذ إصابته بشهر ربيع الآخر، وحاولت استكمال الأوراق عدة مرات إلا أنني خرجت من هذا الأمر بوعود كثيرة لم ترَ النور حتى الآن ” .

كما أعلن عن إصابته بمرض السرطان الذي يعيقه عن استكماله طريقه للحصول على حق تجله، مضيفًا ” لم تعد لي القدرة بالمتابعة كالسابق، واطلب من المسؤول في مقر الكلية الرئيسي الإيعاز بإنهاء معاملتي فمن غير المعقول أن تستغرق كل هذا الوقت ” .

وتعرض الطالب عمر العنزي إلى بتر إبهامه بعد إصابته في إحدى الحصص التدريبية لتقنية تبوك، إذ أكد التقرير الطبي وجود قطع في العصب الإصبعي الأصلي وقطع في جميع الأوتار الباسطة السطحية والعميقة لجميع الأصابع وقطع في العضل المثنية الطويلة والعضلة الباسطة القصيرة في أصبع الإبهام في اليد وقطع في الأوتار الباسطة في أصبع السبابة والإصبع الأوسط باليد.