السوق المالية توفر وظائف بالرياض للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمسمى (أخصائي إدارة تطبيقات الأعمال)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

وأوضحت أن الشروط تضمن: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة (3) سنوات لدرجة البكالوريوس أو خبرة سنتين لدرجة الماجستير بحد أدنى في تطبيقات الأعمال والبيئة الانتاجية، تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

كما تضمن الشروط: أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، التفرغ التام، اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية، اجتياز المقابلات الشخصية.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد 2019/06/16م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، إذ يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنـــــــــا