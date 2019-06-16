إعلامي جزائري: إيران تستخدم نظام الدوحة لاختراق مجلس التعاون
قدم الإعلامي الجزائري المعروف الدكتور أنور مالك في برنامج المراقب 24 حلقة حول استخدام إيران نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون وخلق خلافات في وجهات النظر.
وقال أنور ، هناك أيضاً كثر حدة المواجهات الإعلامية الإيرانية الخليجية التي اشتدت في السنوات الأخيرة ، غير أن وسائل الإعلام القطرية تعمل على تفسيرها سواء بالتعتيم عليها أو بإشغال المواطنين بقضايا أخرى هامشية وهذا ما تقوم به قناة الجزيرة .
وأضاف ، المجمع عليه لدى المتابعين للمشروع الإيراني ، أن أي تعزيز تقارب إيراني قطري لا يصب أبداً في مصلحة الأوطان العربية وسوف يكون ذلك على حساب الأوطان العربية ، لما يشكله المشروع الإيراني من مخاطر من خلال الصراعات الطائفية والاحتقان المذهبي الذي ترعاه إيران .
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