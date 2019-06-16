إعلامي جزائري: إيران تستخدم نظام الدوحة لاختراق مجلس التعاون

الجزائر(صدى):

قدم الإعلامي الجزائري المعروف الدكتور أنور مالك في برنامج المراقب 24 حلقة حول استخدام إيران نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون وخلق خلافات في وجهات النظر.

وقال أنور ، هناك أيضاً كثر حدة المواجهات الإعلامية الإيرانية الخليجية التي اشتدت في السنوات الأخيرة ، غير أن وسائل الإعلام القطرية تعمل على تفسيرها سواء بالتعتيم عليها أو بإشغال المواطنين بقضايا أخرى هامشية وهذا ما تقوم به قناة الجزيرة .

وأضاف ، المجمع عليه لدى المتابعين للمشروع الإيراني ، أن أي تعزيز تقارب إيراني قطري لا يصب أبداً في مصلحة الأوطان العربية وسوف يكون ذلك على حساب الأوطان العربية ، لما يشكله المشروع الإيراني من مخاطر من خلال الصراعات الطائفية والاحتقان المذهبي الذي ترعاه إيران .