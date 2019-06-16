رسميا.. ” ساري ” مدربا لليوفي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي يوفنتوس اليوم الأحد، عن التعاقد رسميًا مع الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لتشيلسي، وذلك لمدة 3 سنوات.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صورة ” ساري ” وعلق عليها قائلاً: ” رسميًا ماوريسيو ساري المدرب الفني الجديد ” .

وقال يوفنتوس في بيان أصدره: ” يصل المدير الفني ليوفنتوس بعد عام في إنجلترا في تشيلسي بعقد يمتد لثلاث سنوات، لقد أنهى على التو موسم رائع مع تشيلسي احتل فيه المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ” .

ويتولى ” ساري ” القيادة الفنية خلفًا لماسيمليانو أليجري، الذي رحل عن السيدة العجوز مع نهاية الموسم المنصرم.