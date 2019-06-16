بالصور.. خادم الحرمين يتبرع بدمه أكثر من 12 مرة

عادل الحربي(صدى):

أكدت المنصة الوطنية للتبرع بالدم في المملكة “وتين”، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تبرع بدمه أكثر من 12 مرة.

وأضافت المنصة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “لقد تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدمه أكثر من 12 مرة حفظه الله ورعاه، وهو قدوتنا جميعاً في البذل والعطاء”.

وعرضت المنصة صورتين تظهران الملك سلمان أثناء تبرعه بالدم خلال السنوات الماضية، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي تحتفي به بلدان العالم في 14 يونيو من كل عام.