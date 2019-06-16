” الغذاء والدواء ” تحذر من جميع منتجات المكملات الغذائية ” فوريفر “

حمود العنزي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، ‏تحذيرًا من جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية ” فوريفر ” بتشغيلاتها كافة.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك لأنها غير مسجلة لدى ‎الغذاء والدواء ولم يتم فسحها، وتسوق بادعاءات طبية مضللة؛ فيما كان من بينهم فوريفر مالتي ماكا، فوريفر بي ١٢ بلس، فوريفر أكتيف بروبيوتيك.

ومن بينها أيضًا، حبوب لقاح نحل فوريفر، فوريفر رويال جيللي، وفوريفر فيلدز أوف جرينز، وفوريفر ليسيوم بلس؛ كما نشرت قائمة بالمنتجات المحظورة.