الفساد والثراء الغير شرعي.. تهم تواجه البشير خلال محاكمته الأسبوع المقبل

الخرطوم(صدى):

كشف النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، في تصريحات إعلامية ، أمس السبت ، عن التهم الموجهة للرئيس السابق عمر البشير.

وقال الوليد ، أن البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.

وكان صرح مسؤول سوداني ، لم يتم الكشف عن أسمه الأسبوع الماضي ،أن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.

وفي مايو الماضي، وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، باستجواب الرئيس المخلوع في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير.

كذلك لفت البرهان إلى أن فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد 7 ملايين يورو (7.8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل الرئيس المعزول.