جامعة الملك فهد تعلن قبول خريجي الثانوية الحاصلين على نسبة مركبة 91%

نايف السالم(صدى):

كشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن نتائج القبول للعام الدراسي القادم 1440 / 1441 هـ، مشيرة إلى أن النسبة المركبة المطلوبة للقبول بلغت ” 91%” .

وتعود النسبة إلى احتساب 20% من نتيجة الشهادة الثانوية و30% من نتيجة اختبار القدرات العامة و50% من نتيجة الاختبار التحصيلي .

وأوضحت إدارة الجامعة انه يشترط للقبول فيها مايلي :

– أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة أو نظام المقررات (علوم طبيعية) لهذا العام 1440هـ أو العام الماضي 1439هـ .

-أن يكون الطالب قد دخل اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، ويحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها هذا العام 1440هـ أو العامان السابقان عليه.

– دخول الطالب الاختبار التحصيلي لهذا العام 1440هـ أو العام السابق عليه 1439هـ .

– لا يشترط ألا يكون الطالب قد سبقت له الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو البرامج التابعة لها .

من جانبه هنأ مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد الطلاب المقبولين مشيراً إلى أن الجامعة تسعى في كل عام لاستقطاب الطلاب المتميزين دراسياً والذين يتمتعون بقدرات عالية تؤهلهم للنجاح والتفوق في الجامعة .

وأضاف أن سياسة القبول في الجامعة تعتمد على عدة معايير علمية بكل وضوح وشفافية مهنية .

وكشف عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور سعد بن محمد الشهراني ان الجامعة وفرت مركزاً للمعلومات واستفسارات القبول .

واكد أن أن تأكيد القبول ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً سيكون خلال الفترة من يوم الأحد 13 شوال 1440هـ إلى يوم الأربعاء 16 شوال 1440هـ عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة القبول في الجامعة.

كما أكد على أهمية التزام الطلاب بهذه المواعيد مشيراً إلى أنه سوف يلغى قبول الطالب في الجامعة ويسقط حقه في القبول إذا لم يلتزم بإجراءات القبول .

وأضاف أن الطالب الذي يستكمل إجراءات التأكيد ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً سوف يتمكن من الحصول على خطاب القبول مباشرةً .

ولمعرفة نتائج القبول يمكن الدخول على الرابط التالي :هنا