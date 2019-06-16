بايرن ميونخ يقترب من ضم غاريث بيل لصفوفه

طلال الغامدي(صدى):

يسعى نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لاستعارة الجناح الويلزي غاريث بيل من صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويحاول بايرن إقناع إدارة النادي ” الملكي ” للتخلي عن خدمات بيل لمدة عام واحد على أن يتحمل النادي البافاري الراتب الشهري للاعب الويلزي.

وبعد رحيل الجناح الفرنسي فرانك ريبيري والجناح الهولندي آريين روبن عن بايرن ميونخ، أصبح النادي البافاري يتطلع لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويبدو أنه وجد ضالته في بيل.

ويستعد بايرن لدفع 350 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لغاريث بيل.