بشرى للإداريين.. وزير التعليم يقرر تشكيل لجنة ترقيات لما دون المرتبة العاشرة

نايف السالم(صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرار بتشكيل لجنة مختصة في الترقيات لما دون المرتبة العاشرة بالسلم الوظيفي .

ومن المنتظر أن يستفيد الإداريون والإداريات بالمدارس والوزارة وإدارة التعليم والمكاتب التابعة لها بعد ركود طويل في حركة الترقيات لمن هم أقل من المرتبة العاشرة .

ومن المقرر أن يرأس اللجنة وكيل الوزارة للموارد البشريةعلى أن تضم كل من المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، وسكرتارية مدير إدارة الترقيات .

وكان وزير التعليم قد أصدر قرار سابق للإداريين يقضي بتعديل التقويم الدراسي وعودتهم للمدارس مع زملائهم من المعلمين بعد اجازة عيد الأضحى.

وتأتي هذه القرارات اهتماماً من الوزارة بجميع الكوادر الوظيفية وتشجيع العاملين لبذل مزيد من العطاء لخدمة الوطن .