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بالصور.. مواطن ينجح في زراعة شجرة الكاكاو بجازان

بالصور.. مواطن ينجح في زراعة شجرة الكاكاو بجازان
تركي السالم(صدى):

تمكن المواطن جبران المالكي من تحقيق نجاح لافت في زراعة شجرة ” الكاكاو ” بجازان ؛ وذلك بعد أن قامت هيئة تطوير وتعمير المناطق بجازان بتوزيع شتلتين من الكاكاو على عدد من المزارعين بالمنطقة.

وعن قصة زراعته لشجرة ” الكاكاو ” ، قال ” المالكي ” في حديثه لـ ” العربية . نت ” : ” بدأتُ في الإنتاج من العام الماضي، واستطعتُ استخراج الكاكاو من الشجرتين بعد العناية بهما، ولدي المشتل الخاص بهيئة التعمير العديد من شتلات الكاكاو ” .

وأضاف: ” سيتم توزيع أعداد منها على المزارعين بعد تجربة زراعتها في البيئة الجبلية، نجحت التجربة وتم الإعلان عن نجاحها لتحفيز همم المزارعين لزراعة هذه الشجرة ” .

يُذكر أن شجرة ” الكاكاو ” تتميز بأوراقها العريضة وتنمو حتى تصل إلى ارتفاع 7.5 متر، وهي تنمو في المناخ الحار والاستوائي وتتميّز بلونها الوردي وشكلها الدائري.


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