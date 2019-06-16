5 نصائح هامة بعد خلع ضرس العقل جراحيا 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار طبيب أسنان إلى اتباع عدة نصائح هامة بعد خلع ضرس العقل جراحيا بالإضافة لطرق التخلص من الألم ومنها أولا.. غسل الفم بالمحلول الملحي: مع عدم البصق أثناء التنظيف، بل قم بفتح فمك ودع الماء يخرج بمفرده من فمك.

ثانيا.. لا تقم باستخدام فرشاة الأسنان أو خيط الأسنان لمدة يوم كامل: بل ضع قطعة من القطن على الجرح من أجل امتصاص الدم. وتجنب القيام بأي شيء قد يتسبب في ذوبان الجلطة الدموية المتكونة مكان الخلع.

ثالثا.. تقليل الألم والتورم: استخدم كيسا من الثلج بالإضافة لاستخدام مسكنات الألم. ويجب عليك أن تسأل الطبيب بشأن عدد المرات التي يجب عليك استخدام الثلج بها، ولا تضع الثلج مباشرة على الوجه، لأنه قد يتسبب في حدوث حروق الثلج.

رابعا.. الأكل اللين: يجب عليك تناول الأطعمة اللينة، والبعد عن الأطعمة الساخنة والمكسرات.

خامسا.. تجنب الأنشطة التي قد تؤدي لذوبان الجلطة الدموية في الجرح: هذا يتضمن: التمارين الشديدة، التدخين، البصق، تناول السوائل باستخدام ماصة.