بالصور.. نائب أمير حائل يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

حائل(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, نائب مدير شرطة منطقة حائل العميد الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الذي يقضي بترقيته إلى رتبة لواء.

وأعرب سمو نائب أمير المنطقة عن تهنئته للواء العتيبي بهذه المناسبة, متمنياً له التوفيق والسداد.

من جهته, عبر اللواء العتيبي عن سعادته بهذه الثقة الغالية, سائلاً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين والملك والوطن.