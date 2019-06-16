بالصور.. قطة على وجه وزير باكستاني أثناء بث مباشر لمؤتمر

إسلام آباد(صدى):

تعرض الوزير الباكستاني شوكت يوسفزاي وزير الإعلام، لموقف محرج في إقليم خيبر بختونخوا وزملائه من المسؤولين، حيث ظهروا وعلى وجوههم ورؤوسهم مؤثرات تظهرهم كالقطط، حينما أخطأ أحد أفراد الفريق وفعل فلتر القطة في بث مباشر لمؤتمر صحفي على فيسبوك.

ونبه المتابعون مدراء الصفحة لإيقاف البث المباشر لتشغيل الخاصية، ورغم توقف البث وحذفه إلا أن صوره كانت قد انتشرت بالفعل على نطاق واسع، ليتحول المؤتمر إلى مصدر للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، أكد بيان صحفي صدر عن فريق التواصل الاجتماعي لـ ” حركة الإنصاف ” الباكستانية أن الحادث حصل بسبب ” خطأ بشري “؛ مضيفًا: ” تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلا ” .