بالأسماء.. 12 جثة للحوثيين في ثلاجة مستشفى ذمار

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر محلية في محافظة ذمار وسط اليمن، اليوم الأحد، عن أسماء الجثث التابعة لعناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية في ثلاجة مستشفى ذمار العام، والتي استقبلت 12جثة لمسلحين حوثيين.

وبين الجثث قيادي برتبة رائد يدعى جابر مهدي البحش، وأطفال جندتهم الميليشيات، ولقوا مصرعهم في المواجهات الدائرة بمحافظة الضالع، بحسب موقع ” العربية. نت” ؛ بينما هم:

– جابر مهدي البحش- رتبة رائد

– محمد عبدالله السدعي

– عبدالرزاق محمد الكبسي

– جهاد علي دوبع

– حلمي فهد غرفة

– شهاب الدين عبدالجليل العنسي

– الرميم عبده الرميم

– حسين علي المهدي

– محمد عبدالله السحولي

– محمد عبدالله الحكمي

– عبدالسلام غالب الحرازي

– مجدالدين حسين المنقذي