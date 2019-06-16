خلال هذا الصيف.. ” صلاح ” يرفض عرضي ريال مدريد ويوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

كشف تقارير صحفية بريطانية أن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، رفض عرضين من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وعن التفاصيل، عرضا ريال مدريد ويوفنتوس نحو 150 مليون جنيه إسترليني لضم ” صلاح ” ، إلا أنه رفض وفضل البقاء في أنفيلد خاصة بعد التتويج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن ” صلاح ” كان مرشحًا للرحيل عن ” ليفربول ” هذا الصيف والانتقال إلى الدوري الإسباني أو العودة إلى الدوري الإيطالي حيث سبق له اللعب في فيورنتينا وروما.