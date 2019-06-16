سبب غياب رونالدو عن حفل زفاف راموس

طلال الغامدي(صدى):

غاب اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن حفل زفاف النجم الإسباني سيرجيو راموس، على المذيعة بيلار روبيو، في مسقط رأسه مدينة إشبيلية؛ حيث رغم الزمالة بينهما في ريال مدريد لمدة 9 سنوات، ولكن لاعب يوفنتوس الإيطالي كان خارج قائمة المدعوين إلى الحفل.

ومن جانبها، أكدت وسائل إعلام إسبانية أن سبب غياب كريستيانو رونالدو عن حفل زفاف راموس، يعود إلى بدء المهاجم البرتغالي إجازته مع عائلته في اليونان، خاصة أنه خاض أخيراً نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقاد منتخب بلاده للتتويج باللقب على حساب هولندا.

وبدأ رونالدو إجازته مع جورجينا رودريغيز وأولاده الأربعاء الماضي، بالسفر إلى اليونان، بينما أقيم حفل زفاف سيرجيو راموس أمس السبت؛ بينما ربما تعمد راموس عدم توجيه الدعوة إلى كريستيانو رونالدو، وذلك بسبب غضب راموس من الطريقة التي رحل بها اللاعب البرتغال عن ” الملكي ” .