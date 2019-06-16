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بدأ القبول والتسجيل بالبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان

بدأ القبول والتسجيل بالبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة ، عن بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف ابتداءً من اليوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦م وحتى يوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١م.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بـ ” تويتر ” ، أن هذا البرنامج يتم بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية .

ومن أهم شروط التقدم للبرنامج :

وكشفت الوزارة عن الشروط الأكاديمية للالتحاق بالبرنامج ، ومنها :

الدبلومات الصحية​​ ( لم يستفد من برامج تاهيلية مسبقة قدمت من قبل وزارة الصحة ) .

شهادة بكالوريوس بالتخصصات المختلفة ، أحياء، أحياء دقيقة ، تقنية حيوية ، فيزياء ، كيمياء ، وكيمياء حيوية .

شهادة لغة إنجليزية ، وأن يكون سعودي الجنسية ، وليس على رأس عمل .

للإطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال الرابط التالي: هنا


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