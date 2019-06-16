بدأ القبول والتسجيل بالبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان
أعلنت وزارة الصحة ، عن بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف ابتداءً من اليوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦م وحتى يوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١م.
وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بـ ” تويتر ” ، أن هذا البرنامج يتم بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية .
ومن أهم شروط التقدم للبرنامج :
وكشفت الوزارة عن الشروط الأكاديمية للالتحاق بالبرنامج ، ومنها :
الدبلومات الصحية ( لم يستفد من برامج تاهيلية مسبقة قدمت من قبل وزارة الصحة ) .
شهادة بكالوريوس بالتخصصات المختلفة ، أحياء، أحياء دقيقة ، تقنية حيوية ، فيزياء ، كيمياء ، وكيمياء حيوية .
شهادة لغة إنجليزية ، وأن يكون سعودي الجنسية ، وليس على رأس عمل .
للإطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال الرابط التالي: هنا
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