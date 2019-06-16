فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة بجامعة القصيم غدا

القصيم(صدى):

كشفت ” جامعة القصيم ” عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين؛ للإلتحاق بإحدى كلياتها لمرحلة البكالوريوس للمواطنين وغير المواطنين ” طلاب المنح الداخلية ” للعام الجامعي الجديد 1441هـ.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فهد بن سليمان الأحمد، عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن التقديم سيتم بشكل تقني كامل، وذلك من خلال رابط عمادة القبول والتسجيل، حيث يقوم المتقدم أو المتقدمة بالدخول إلى طلب القبول وإدخال رقم السجل المدني ” السعوديون فقط ” .

حيث يتم بعد ذلك الضغط على زر التأكيد الذي ينقله إلى صفحة الشروط والأحكام والتي من خلالها يتم إرسال الكود إلى جوال المتقدم، ليستكمل بعدها ملء بيانات طلب القبول، والتي من أهمها إدخال الرغبات، أما بقية البيانات فيتم جلبها من الجهات ذات العلاقة.

واستكمل ” الأحمد ” باقي الخطوات مبينًا أن المتقدم أوالمتقدمة يستطيع بعد ذلك متابعة الطلب من خلال الموقع عن طريق إدخال رقم السجل المدني والرقم السري الذي وضعه حين تعبئة الطلب، كما يستطيع المتقدم أثناء فترة القبول الدخول على الطلب والتعديل على الرغبات.

ونوه على أن المتقدم أو المتقدمة يتحمل كافة التبعات النظامية في حال عدم مراجعته للموقع باستمرار لأجل التعرف على حالة الطلب، ومن ثم اعتماد الترشيح للتخصص الذي تم ترشيحه عليه خلال 48 ساعة من ترشيحه وإلا يعتبر طلبه لاغيًا.

ويبدأ التسجيل اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 14/10 /1440هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 20/10/1440هـ لجميع الكليات والتخصصات في الجامعة، حيث سيكون متاحاً عبر البوابة الإلكترونية للجامعة خلال هذه الفترة.