أهمية الشهادات المهنية الاحترافية من ” هدف ” وطرق التسجيل بها

عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق التنمية البشرية ” هدف ” ، عن تعويض العاملين والباحثين عن العمل مادياً عقب الحصول على شهادات مهنية معتمدة يطلبها سوق العمل .

وقال هدف عبر الصفحة الرسمية بتويتر ، ” حرصاً منا على زيادة الإنتاجية في سوق العمل وزيادة فرص التوظيف والتطور الوظيفي، نعوض العاملين والباحثين عن العمل مادياً عند حصولهم على شهادات مهنية معتمدة يطلبها سوق العمل ” .

وأضاف ، أن الصندوق يُمكن الحاصلين على شهادات احترافية تقديم طلب تعويض عن تكاليف الحصول على الشهادة من خلال برنامج الشهادات المهنية الاحترافية .

وطريقة التسجيل هي إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” وتقديم الطلب من خلال صفحة برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية .

ثم توقيع إقرار إلكتروني بالموافقة على التحقق من صحة الشهادات من خلال هدف أو من يفوضه وإقرار بعدم قيام جهة العمل التابعة للمستفيد بدفع التكاليف .

ورفع الطلب من خلال الموقع وإرفاق صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد ، ثم تحويل تكاليف الحصول على الشهادة مباشرة إلى حساب الفرد عبر رقم الايبان .