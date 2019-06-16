” البيئة ” تطرح مشروعاً نوعياً لإنشاء مدينة تمور عالمية أمام القطاع الخاص في المدينة

الرياض(صدى):

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام المستثمرين، مشروعاً نوعياً لإنشاء وتطوير مدينة تمور عالمية متكاملة الخدمات بمنطقة المدينة المنورة، لتكون وجهة محلية وعالمية لتجارة وتصنيع وتصدير تمور المملكة إلى دول العالم.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف إلى دعم تجارة وتصنيع وتصدير تمور المدينة المنورة والمدن الأخرى، ورفع مستوى القدرة التشغيلية للصناعات التحويلية للتمور، بما فيها الاستفادة من بقايا النخيل في صناعات تحويلية ذات عائد استثماري، وخلق وظائف لأبناء المنطقة، إضافة إلى أن المشروع يعزز الاستفادة من مكانة وتميز تمور المملكة عموما والمدينة المنورة بشكل خاص مما يؤدي إلى رفع النمو الاقتصادي والإنفاق المحلي.

وبينت الوزارة أن مساحة المشروع تبلغ 1,089,441 متراً مربعاً، مؤكدة أن المشروع يتميز بموقعه جنوب المدينة المنورة، حيث يبعد عن المسجد النبوي مسافة 7 كيلو مترات، وعن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مسافة 17 كيلو متراً، بالقرب من الأسواق والخدمات ويسهل الوصول إليه من طريق الملك عبدالله الدائري.

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في المنافسة ومعرفة المزيد عن المشروع، إلى تقديم العروض عبر منصة اعتماد على الرابط: هنا، وذلك قبل تاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ الموافق 16 يوليو 2019م.