بالصورة.. المقاومة الشرعية تقتل قناص حوثي اعتاد استهداف المناطق السكنية

فهمي محمد(صدى):

نجحت المقاومة اليمنية في إسكات قناص حوثي اعتاد استهداف المناطق السكنية في منطقة الجاح جنوب الحديدة .

وأفاد مصدر عسكري انه ثاني قناص يلقى مصرعه خلال ثلاثة أيام على يد وحدة خاصة بالمقاومة في ظل إستهداف قناصي الحوثيين للأحياء السكنية بالأماكن المحررة ، وفقاً للعربية نت.

وأوضح المصدر أن القناص استهدف مدنيين في قرى المرازيق بالجاح وأطلق اعيرة نارية صوب المقاومة قبل الهجوم عليه بعد ساعات قليلة من تمركزه في موقع بمديرية بيت الفقيه .