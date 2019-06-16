” التعليم ” تحذر من 8 محظورات تعرض الطلاب للمساءلة القانونية
نبهت وزارة التعليم أولياء الأمور والطلاب إلى أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة تعرض الطلاب بالمرحلتين المتوسطة والثانوية للمساءلة القانونية .
وأوضحت أن قائد المدرسة بهاتين المرحلتين يجوز له رفع تلك الأخطاء للنيابة العامة بعد ثبوت أدلة قطعية عليها .
وأوضحت أن تلك الأخطاء تتمثل في :
– الإستهزاء بشئ من شعائرالإسلام .
– اعتناق الأفكار او المعتقدات الهدامة .
– ممارسة طقوس دينية محرمة .
– حيازة او تعاطي المخدرات والمسكرات .
– القيادة إلى افعال الرذيلة او ممارسة السحر .
– استخدام الأسلحة النارية او ما في حكمها من الطعن بآلة حادة .
– الإعتداء بالضرب على احد منسوبي المدرسة من المعلمين او الموظفين .
– ابتزاز منسوبي المدرسة بالتصوير او الرسم المسئ ونشر ذلك على الإنترنت .
وتأتي تلك المحظورات لحماية الطلاب والمجتمع من مخاطرها او قيادة الآخرين إليها ، فيما أكدت الوزارة أنها تعالج المشاكل الأخرى داخل اروقتها من خلال لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .
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