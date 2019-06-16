” التعليم ” تحذر من 8 محظورات تعرض الطلاب للمساءلة القانونية

عادل الحربي(صدى):

نبهت وزارة التعليم أولياء الأمور والطلاب إلى أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة تعرض الطلاب بالمرحلتين المتوسطة والثانوية للمساءلة القانونية .

وأوضحت أن قائد المدرسة بهاتين المرحلتين يجوز له رفع تلك الأخطاء للنيابة العامة بعد ثبوت أدلة قطعية عليها .

وأوضحت أن تلك الأخطاء تتمثل في :

– الإستهزاء بشئ من شعائرالإسلام .

– اعتناق الأفكار او المعتقدات الهدامة .

– ممارسة طقوس دينية محرمة .

– حيازة او تعاطي المخدرات والمسكرات .

– القيادة إلى افعال الرذيلة او ممارسة السحر .

– استخدام الأسلحة النارية او ما في حكمها من الطعن بآلة حادة .

– الإعتداء بالضرب على احد منسوبي المدرسة من المعلمين او الموظفين .

– ابتزاز منسوبي المدرسة بالتصوير او الرسم المسئ ونشر ذلك على الإنترنت .

وتأتي تلك المحظورات لحماية الطلاب والمجتمع من مخاطرها او قيادة الآخرين إليها ، فيما أكدت الوزارة أنها تعالج المشاكل الأخرى داخل اروقتها من خلال لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .