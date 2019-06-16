انتهاء التحقيق في ” الفقرة الفنية لإحتفالات العيد ” بأمانة مكة

نايف السالم(صدى):

كشف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص انتهاء اللجنة المشكلة للتحقيق مع القائمين على احتفالات عيد الفطر الماضي من أعمالها وإعلان نتائج التحقيق وملاحظاته في بيان رسمي الأسبوع المقبل .

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جاء ذلك في أعقاب تشكيل اللجنة مطلع شهر شوال الجاري بعد إنتشار فيديو مثير للجدل وثق فقرة فنية بالإضاءة والليزر ضمن العروض المقدمة للإحتفال في أمانة العاصمة المقدسة بأول أيام عيد الفطر المبارك .

وجاءت إجراءات الأمانة بشكل سريع لتحديد المسؤولية ورفع النتائج بأسرع وقت بعد تشكيل اللجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات وعضوية مديري المتابعة والإدارة القانونية ، مع وضع ضوابط لعدم التكرار .