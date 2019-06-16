أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية

محمود البلوي(صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية ,أسماء الفائزين بالجائزة في عامها الثامن والعشرين ، الذي سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه سموه يوم الاربعاء القادم .

وأوضح أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد العمري ، أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تم تسجيها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة ، مشيراً إلى أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ ثمان وعشرين عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك ،

وأكد المهندس العمري أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مزارعي المنطقة للتنافس على نيلها ، كما أنها أسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة ، منوها بدعم سمو الأمير فهد بن سلطان للجائزة .

وجاءت أسماء المزارعين الفائزين وهم

ورثة سعد بن حمدان علي الحويطي

ضباء

–

فلاح بن راضي جروان العنزي

تيماء

عوده بن رفيع الشوامين

ضباء

–

أحمد بن عايد فلاح الحويطي

ضباء

قيطان بن دهام مبارك التيماني

تيماء

–

عبد الكريم بن عبد الله محمد العطوي

تبوك

عبد الله بن علي صبر العيادي

تيماء

–

صلاح الدين على الزهراني

تبوك

خلف بن عناد علي البلوي

تبوك

–

علي بن عادي نهار أبو شامة

تبوك

أحمد بن عبد الهادي أحمد سليمان

تبوك

–

عبد الله بن محمد الشوامين

ضباء

عبد الله بن محمد عبد الله الجيزاني

تبوك

–

سليمان بن سليم سلامة الدقيقي

ضباء

ناصر بن صبحي عوده العطوي

تبوك

–

حمود بن سليمان ساعد البلوي

الوجه

ابراهيم بن عبد العزيز الشمري

تيماء

–

ضيف الله بن محمد البلوي

الوجه

سعود بن عبد العزيز صبر الشمري

تيماء

–

بدر بن أحمد علي أبو بكر

أملج

بخيت بن مفلح صالح الفاضلي

تبوك

–

سليمان بن سلامة سليمان الغنامي

ضباء

عبد المحسن بن سعود الشمري

تيماء

27

عوده بن سالم مسلم العطوي

ضباء

مثري بن عايد الحويطي

ضباء

28

عيد بن فرج عوده البلوي

تبوك

سليمان بن عيد عواد الأرينبي

ضباء

29

سالم بن رتيمان ابراهيم الربيض

الوجه

لطيفة بنت ناجي مخلف العنزي

تيماء

30

سليمان بن سليم عيد المسعودي

البدع