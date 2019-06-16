شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة تطوير التعليم القابضة باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة في مقر الشركة بالرياض وذلك بمسمى “مراجع داخلي رئيسي ” .

وأوضحت الوظيفة لحملة الشهادات الجامعية في التخصصات التالية : المحاسبة ، إدارة الأعمال ، المالية ، الهندسة ، تقنية المعلومات ، نظم معلومات إدارية .

الشروط المطلوبة :

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المراجعة الداخلية .

– – إجادة اللغة الانجليزية بالإضافة إلى مهارات الاساسية في برامج لاوفس .

وأشارت الشركة إلى أن مهام الوظيفة كالتالي :

– تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية على مختلف أنشطة الشركة القابضة والشركات التابعة لها .

– مراجعة الإجراءات الرقابية الخاصة بالنظام الإلكتروني لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

– تحسين عملية مراجعة تقنية المعلومات .

– مناقشة مشرف المراجعة الداخلية بنتائج المراجعة .

– توثيق نظم وإجراءات تنفيذ النشاط قيد المراجعة ونقل أية تعديلات .

– التأكد من إكتمال الملف الخاص بالمراجعة والمستندات اللازمة .

– حضور أعمال اللجان المتخصصة مثل لجان الجرد وبيع الأصول وجرد الخزينة بناء على طلب الإدارة.

– تجهيز نماذج أوراق العمل والتأكد من احتوائها على كافة المتطلبات بحسب منهجية المراجعة الداخلية للإدارة ، وغيرها من المهام المرتبطة بالوظيفة .

وأوضخت الشركة أن التقديم اعتباراً من اليوم الأحد 1440/10/13هـ (الموافق 2019/6/16م) من خلال الرابط: هنا