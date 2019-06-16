سخرية واسعة من تغريدة تدعو لـ ” تميم ” بأن يكون من العشرة المبشرين بالجنة 

نايف السالم(صدى):

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدة نشرها حساب قطري على “ت ويتر ” ، واصفين إياها بالساذجة، تضمنت دعاءً بأن يجعل الله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من العشرة المبشرين في الجنة.

ومن جهته، قال بوجاسم في التغريدة ” اللهم إن عبدك المؤمن تميم المجد أكرمنا في الأرض فأكرمه في الآخرة واحفظه في الدنيا والآخرة واجعله من العشرة المبشرين بالجنة إنك على كل شي قدير ” ، حيث عرض بوجاسم مع التغريدة صورة تظهر أمير قطر وهو يؤدي الصلاة على ما يبدو.

وأوضح أحد المغردين: ” العشرة المبشرين في الجنة فقد بشروا ورضي الله عنهم وانتهى الأمر، ولا نعلم إذا ما كنت تريد أن تخرج أحدهم وتستبدله بتميم أو تجعلهم أحد عشر مبشراً بالجنة! “.

وعقب مغرد آخر على الأخطاء الإملائية التي أوردها ” بوجاسم ” في تغريدة ولفت الجهني ” طيب ليش ما تدعي لنفسك انو الله يكرمك وتتعلم الإملاء “.