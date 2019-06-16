توفر 3 وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للمنافسة ، عبر موقعها الإلكتروني عن توفر (3) وظائف شاغرة بمسمى أخصائي اقتصاد (Economic Specialist) لحملة البكالوريوس أو الماجستير على النحو التالي:

وأكدت أنه من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (الاقتصاد) ، أن لا يقل المعدل عن (3 من 4) أو ما يعادله ، خبرة لا تقل عن سنتين في المجال الإداري أو الاقتصادي ، إتقان اللغة الإنجليزية ، وإجادة استخدام برامج الأوفيس وبرامج الإحصاءات.

الوصف الوظيفي:

القيام بأداء الأعمال التحليلية على المستوى المهني في مجموعة متنوعة من المهام لدعم عمل قسم الاقتصاد ومساعدة الاقتصاديين في بحث وتنسيق المشاريع، بالإضافة إلى مسؤوليات التحليل وإعداد التقارير والأبحاث الاقتصادية.

وقالت الهيئة أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: هنا