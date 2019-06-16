بدء التقديم على الوظائف الموسمية لإدارة الحشود بقطاع المشاعر لموسم حج 1440 هـ
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن فتح باب التقديم على الوظائف الموسمية لإدارة الحشود بقطاع المشاعر خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ .
وأبانت الهيئة أن الشروط المطلوبة هي :
– ألا يقل عمر المتقدم للوظيفه عن 18 سنة وذلك بتاريخ 1440/11/15هـ.
– إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبه للتسجيل في الموقع الالكتروني.
– الوظائف خاصة بالرجال فقط .
وأضحت الهيئة أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 1440/10/13هـ ، وذلك من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي: هنا
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