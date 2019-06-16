بدء التقديم على الوظائف الموسمية لإدارة الحشود بقطاع المشاعر لموسم حج 1440 هـ

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن فتح باب التقديم على الوظائف الموسمية لإدارة الحشود بقطاع المشاعر خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ .

وأبانت الهيئة أن الشروط المطلوبة هي :

– ألا يقل عمر المتقدم للوظيفه عن 18 سنة وذلك بتاريخ 1440/11/15هـ.

– إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبه للتسجيل في الموقع الالكتروني.

– الوظائف خاصة بالرجال فقط .

وأضحت الهيئة أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 1440/10/13هـ ، وذلك من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي: هنا