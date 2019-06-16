ردة فعل سيدة على تحرش فتيات بزوجها في أحد المقاهي.. والشرطة تتدخل
تحرشت فتيات في الكويت برجل أمام زوجته بمقهى في منطقة السالمية.
وتفصيلا، تحرشت الفتيات بالزوج بصوت عالٍ، ما أشعل غيرة زوجته الحاضرة التي ردت بمهاجمة إحدى الفتيات بعد تلفظها بألفاظ غير لائقة، لتندلع مشاجرة عنيفة داخل المقهى.
وسارعت الفتيات إلى ضرب الزوجة رغم محاولات الزوج تخليص زوجته من أيديهن، حتى وصل رجال الأمن بعد إبلاغهم عن المشاجرة وتمت إحالة جميع المشاركات في المشاجرة إلى المخفر.
ومن جهته، دعا صاحب المقهى المتشاجرين لدفع مبالغ الخسائر التي لحقت بالمقهى بسبب المشاجرة وطلب إثبات حالة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75520 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 22329 ] نشر منذ 18 دقيقة
يستاهلون كلهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75520 ] نشر منذ 7 دقائق
ياهلا وغلا باالاخ الفهد ,,
,, عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وصحه وسلام ..