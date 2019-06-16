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  3.  ” الأوقاف ” تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض

 ” الأوقاف ” تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض

 ” الأوقاف ” تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة الأوقاف بالرياض عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” عن توافر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمجال المحاسبة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى ” رئيس قسم السياسات والإجراءات المالية “.

ووضعت الهيئة شروط ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات منها ثلاث سنوات في مجال مهام الوظيفة.

وأوضح أن  التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/16م، من خلال الرابط التالي: هنا


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