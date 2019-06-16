حقيقة وفاة هيا مرعشلي بعد تعرضها لحادث مروع 

بيروت(صدى):

نفت الممثلة هيا مرعشلي الأخبار المتداولة بشأن وفاتها بعد تعرضها لحادث مروع أنهى بحياتها، من أجل طمأنة محبيها الذين تركوا الكثير من الأسئلة عبر صفحتها على تطبيق ” إنستجرام ” للتأكد من صحتها.

ونشرت صاحبة شخصيّة صبا في مسلسل ” مسافة أمان ” صورة لها عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، معلقة: ” خبر الحادث كاذب.. أنا بخير وجداً “.

وتمكنت النجمة الشابة من إيقاف الشائعة التي سارع والدها الفنان طارق مرعشلي أيضا إلى نفيه، موضحا أنها شائعة تافهة وكل ما ينشر لا يمت للحقيقة بصلة إن كان بالنسبة للحادث أو للوفاة.